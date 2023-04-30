Пранкер в Киеве прицепился к военному, получил по заслугам и стал извиняться. Видео

Киевский пранкер Сурик Черкезов на улицах столицы придрался к военному, однако выходка не удалась и обернулась ссорой. Горе-блогер обижал защитника, после чего уже по традиции получил по заслугам и извинился.

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Соответствующие видео утром 30 апреля распространили Telegram-каналы. Черкезов подошел на улице к прохожему и пытался его разыграть, однако мужчина не позволил над собой смеяться (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Когда он сказал, что воевал, пранкер ответил коротко: "И что, иди нах*й отсюда".

Наконец, нашлись неравнодушные, которые решили объяснить Черкезову, как общаться с военными и уважать их. Блогер пытался принести извинения, хотя и не очень убедительно.

В конце концов, тиктокер в своих сториз в соцсетях пожаловался, что его избили за пранк, и продолжали оскорблять, даже когда извинялся. Он заверил, что любит Украину, является патриотом и помогает армии. Также Черкезов бил себя в грудь, что поднимает экономику страны.

Подытоживая, блогер поставил ультиматум: пообщается с мужчиной, которого пытался разыграть, и если он действительно окажется военным, то извинится перед ним на камеру, если нет – извиняться придется людям, которые его избили.

Напомним: в Сарнах Ривненской области наглый водитель своим хамством довел до слез военного, который ехал домой после второго ранения. В сети разгорелся скандал, после которого наглеца нашли и вручили ему повестку. Также в ОВА настоятельно порекомендовали перевозчику уволить этого работника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Буковеле отдыхающий набросился на военного – боевого медика, которого государство направило на реабилитацию. Защитник Украины приехал из Бахмута. "Езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь?" – заявил мужчина;

– позже в сети появилось видео, где Фатула просит прощения у защитника в присутствии полицейских и военных.

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