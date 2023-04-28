В Ровенской области водитель маршрутки оскорбил военного, который ехал домой после второго ранения: разгорелся скандал

Недавно в Сарнах Ровенской области наглый водитель своим хамством довел до слез военного, который ехал домой после второго ранения. В сети разгорелся скандал, после которого наглеца нашли и вручили ему повестку. Также в ОВА настоятельно порекомендовали перевозчику уволить этого работника.

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Скандальный случай произошел в маршрутке "Селец-Дубровица-Ровно" 26 апреля. О нем в Facebook сообщила свидетельница инцидента Людмила Главацкая.

По ее словам, военный зашел в автобус с двумя пакетами и рюкзаком за спиной. Из-за того, что руки были заняты, он попросил водителя разрешить пройти внутрь, отметив, что деньги передаст уже с места.

На что ему водитель грубо ответил: "Нет, давай сейчас, я вам не доверяю".

"Военный, тихонько поставил свои пакеты, снял рюкзак, достал деньги, заплатил и тихонько сел на задних местах в маршрутке. Привлекли внимание слезы, которые бежали у защитника по щекам почти до самой Дубровицы", – рассказала очевидица.

По ее словам, когда пассажиры маршрутки начали разговор с защитником, он рассказал, что едет домой после второго ранения.

"Ему было тяжело сквозь слезы что-то говорить и рассказывать, но ему было очень больно не от ран, а от оскорбительного унижения. Он только сказал: как так нам не доверять, мы же отдаем свою жизнь, мои ребята еще там в аду, а он нам не доверяет", – рассказала Людмила.

Выходя из маршрутки, военный подошел к водителю и сказал: "Мне не обидно за себя, но, может, ты немного вежливее относись к военным".

На что снова получил очередную порцию хамства: "Ты мне не тыкай, потому что сейчас как тыкну".

На эту публикацию мгновенно откликнулись пользователи. Их возмутило такое поведение мужчины, и они требовали наказать его.

История получила продолжение. На огласку в сети обратило внимание руководство ОВА и в военкомате.

Представители центра комплектования нашли хамовитого водителя и вручили ему повестку. Как отметила в комментарии "Общественному" спикер центра Татьяна Камеристова, мужчина пройдет медкомиссию, по итогам которой будут решать, можно ли его мобилизовать в Вооруженные силы.

Отреагировали на скандал и в ОВА. Начальник областного департамента инфраструктуры Федор Мисюра, также находящийся в рядах ВСУ, отметил, что в областной военной администрации перевозчику рекомендовали уволить этого водителя.

"Мы пришли к выводу, что этот водитель безапелляционно должен быть уволен. У него репутация не из лучших. Перевозчикам характеристика с данными и рекомендациями не допускать его к работе тоже предоставлена", – отметил Мисюра в комментарии "Общественному".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буковеле отдыхающий набросился на военного – боевого медика, которого государство направило на реабилитацию. Защитник Украины приехал из Бахмута.

Мужчину быстро нашли и провели с ним беседу. Он извинился перед защитником, которого оскорбил. Сделал это в присутствии полицейских и военных.

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