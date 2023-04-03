Установлена личность отдыхающего, который в Буковеле набросился на военного: в бекграунде – судимости и пьяное вождение. Фото

Мужчину, который в Буковеле набросился на военного, проходящего реабилитацию, зовут Александр Фатула. Он родом из Черкасс.

Видео дня

Имя агрессивного отдыхающего назвал военный Дмитрий Кухарчук. А местное издание 18000 пишет, что Фатула имеет судимости за подпольную торговлю спиртом и дважды привлекался к ответственности за "пьяное" вождение.

По информации из Единого реестра судебных решений, Фатула приговорен по уголовному делу о распространении в Черкассах незаконно изготовленных алкогольных напитков.

Приговором Сосновского райсуда от 2019 года он признан виновным и оштрафован на 20 тыс. гривен.

Аналогичный приговор Фатула получил от того же суда в 2015 году, но оштрафован был на 51 тыс. гривен. В судебных документах указано также, что он был осужден и в 2014 году, однако этого решения в реестре найти не удалось.

Дмитрий Кухарчук подчеркнул, что никому из гражданских не позволит оскорблять военных, как и военным оскорблять гражданских.

"Мне за час три десятка человек дали на него информацию. Хорошего никто ничего не сказал. Мурчит, косит под жулика, хотя сам по себе обычный коммерс и никакого отношения к миру жуликов не имеет", – рассказал военный.

Он добавил, что не позволит жене Фатулы – "блогеру" – публично рассказывать, что у военного якобы "психические отклонения".

"Психологическая реабилитация не имеет ничего общего с психическими отклонениями. Я жду от Саши Фатулы официальных извинений перед всеми, кто сейчас в Бахмуте, иначе я сделаю все, чтобы в публичных местах тебе, животное, было появляться некомфортно", – заявил Дмитрий Кухарчук.

Впрочем, долго ждать извинений не пришлось. В сети уже появилось видео, где Фатула просит прощения у защитника в присутствии полицейских и военных.

"Александр, извини за наш разговор, за нашу ситуацию, я не хотел никого обидеть, тем более военных", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Буковеле отдыхающий набросился на военного – боевого медика, которого государство направило на реабилитацию. Защитник Украины приехал из Бахмута. "Езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь?" – заявил мужчина.

– Жена агрессивного отдыхающего вступилась за мужа и обвинила военного в хайпе. Она назвала его человеком с "психическим отклонением" и заявила, что конфликт начался якобы на почве языка.