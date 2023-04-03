''Езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь?'' В Буковеле отдыхающий набросился на военного, который проходит реабилитацию. Видео

В Буковеле отдыхающий набросился на военного, проходящего реабилитацию. Защитник Украины приехал на терапию из самой горячей точки фронта – Бахмута.

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Соответствующее видео появилось в соцсетях. На кадрах недовольный мужчина в белом халате заявил военному ВСУ: "Езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь?"

Сам украинский защитник рассказал, что от этого отдыхающего оскорбительные фразы о нем и Вооруженных силах Украины раздаются не первый день.

Он также уточнил, что в Буковеле проходит психологическую реабилитацию, куда его отправило государство.

Позже жена отдыхающего, который обругал военного, решила вступиться за мужа и обвинила боевого медика, который проходил реабилитацию, в хайпе. Она назвала военного человеком с "психическим отклонением".

Женщина также уточнила, что сам конфликт начался из-за русского языка.

Напомним, в городе Березань Броварского района Киевской области во время пленарного заседания сессии городского совета сын городского головы ударил кулаком в лицо военного. Конфликт произошел из-за критики военным действий городских властей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя будет очень весомой для защиты нашей страны от российских оккупантов. По его словам, очень горячо под Бахмутом.

При этом российские оккупационные войска замедлили темпы штурмовых действий в районе Бахмута. Враг несет огромные потери в живой силе и технике, поэтому командование РФ может принять решение о повторном введении личного состава и ресурсов после перегруппировки, чтобы увеличить темп наступления в Бахмуте и вокруг него.

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