"Езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь?" В Буковеле отдыхающий набросился на военного, который проходит реабилитацию. Видео
В Буковеле отдыхающий набросился на военного, проходящего реабилитацию. Защитник Украины приехал на терапию из самой горячей точки фронта – Бахмута.
Соответствующее видео появилось в соцсетях. На кадрах недовольный мужчина в белом халате заявил военному ВСУ: "Езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь?"
Сам украинский защитник рассказал, что от этого отдыхающего оскорбительные фразы о нем и Вооруженных силах Украины раздаются не первый день.
Он также уточнил, что в Буковеле проходит психологическую реабилитацию, куда его отправило государство.
Позже жена отдыхающего, который обругал военного, решила вступиться за мужа и обвинила боевого медика, который проходил реабилитацию, в хайпе. Она назвала военного человеком с "психическим отклонением".
Женщина также уточнила, что сам конфликт начался из-за русского языка.
Напомним, в городе Березань Броварского района Киевской области во время пленарного заседания сессии городского совета сын городского головы ударил кулаком в лицо военного. Конфликт произошел из-за критики военным действий городских властей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя будет очень весомой для защиты нашей страны от российских оккупантов. По его словам, очень горячо под Бахмутом.
- При этом российские оккупационные войска замедлили темпы штурмовых действий в районе Бахмута. Враг несет огромные потери в живой силе и технике, поэтому командование РФ может принять решение о повторном введении личного состава и ресурсов после перегруппировки, чтобы увеличить темп наступления в Бахмуте и вокруг него.
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