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"Езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь?" В Буковеле отдыхающий набросился на военного, который проходит реабилитацию. Видео

Ольга Ганюкова
Общество
1 минута
32,4 т.
'Езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь?' В Буковеле отдыхающий набросился на военного, который проходит реабилитацию. Видео

В Буковеле отдыхающий набросился на военного, проходящего реабилитацию. Защитник Украины приехал на терапию из самой горячей точки фронта – Бахмута.

Видео дня

Соответствующее видео появилось в соцсетях. На кадрах недовольный мужчина в белом халате заявил военному ВСУ: "Езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь?"

Сам украинский защитник рассказал, что от этого отдыхающего оскорбительные фразы о нем и Вооруженных силах Украины раздаются не первый день.

Он также уточнил, что в Буковеле проходит психологическую реабилитацию, куда его отправило государство.

Позже жена отдыхающего, который обругал военного, решила вступиться за мужа и обвинила боевого медика, который проходил реабилитацию, в хайпе. Она назвала военного человеком с "психическим отклонением".

Женщина также уточнила, что сам конфликт начался из-за русского языка.

''Езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь?'' В Буковеле отдыхающий набросился на военного, который проходит реабилитацию. Видео
''Езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь?'' В Буковеле отдыхающий набросился на военного, который проходит реабилитацию. Видео

Напомним, в городе Березань Броварского района Киевской области во время пленарного заседания сессии городского совета сын городского головы ударил кулаком в лицо военного. Конфликт произошел из-за критики военным действий городских властей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя будет очень весомой для защиты нашей страны от российских оккупантов. По его словам, очень горячо под Бахмутом.
  • При этом российские оккупационные войска замедлили темпы штурмовых действий в районе Бахмута. Враг несет огромные потери в живой силе и технике, поэтому командование РФ может принять решение о повторном введении личного состава и ресурсов после перегруппировки, чтобы увеличить темп наступления в Бахмуте и вокруг него.

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