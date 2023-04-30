Пранкер, которого проучили за хамство военному, написал заявление в полицию

Киевский пранкер Сурик Черкезов, которого проучили за хамство военному, пожаловался в полицию на избиение. Правоохранители зарегистрировали обращение, проводится проверка.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент произошел днем в субботу, 29 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

А уже вечером Черкезов обратился в полицию Деснянского района.

Как сообщили в полиции, правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, уголовное производство пока не открыто.

Напомним, утром 30 апреля в сети распространили видео, на котором Черкезов подошел на улице к прохожему и пытался его разыграть, назвав "Валерой", однако тот не оценил "шутку" и не позволил над собой смеяться.

Когда мужчина уходил, блогер сказал ему вслед "иди на**й отсюда".

В соцсетях Черкезов пожаловался, что его избили за пранк и оскорбляли, даже после того как он извинялся. Он заверил, что любит Украину, помогает армии и поднимает экономику страны.

Он пообещал публично попросить прощения, если мужчина, которого он пытался разыграть, действительно окажется военным. Если нет – извиняться придется людям, которые его избили, заявил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Буковеле мужчина оскорбил и "отправил" в Бахмут военного – боевого медика, которого государство направило на реабилитацию. Позже ему пришлось извиниться.

– В Сарнах на Ривненщине водитель хамством довел до слез военного, который ехал домой после второго ранения. Наглеца нашли и вручили ему повестку.