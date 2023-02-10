''Поза страуса'': украинцы бурно отреагировали на заявление Румынии по поводу российской ракеты

Украинцев возмутило заявление Румынии о том, что российская ракета не пересекала воздушное пространство их страны. В сети назвали это трусостью и нежеланием конфликтовати с Россией.

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Об этом писали пользователи сети, в частности, под публикациями OBOZREVATEL в Facebook и Telegram. Они пришли к выводу, что подобная реакция была ожидаемой.

"Восточная граница "мощного" НАТО", "Когда вам начнут на голову падать ракеты – тогда Вы поймете что такое рашисты!", "То было НЛО", "Что и нужно было доказать", "Поза страуса, тоже поза", – иронизировали украинцы, комментируя заявление минобороны соседнего государства.

Напомним: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты "Калибр" 10 февраля, во время очередной атаки РФ, пересекли границу Молдовы и Румынии. После этого они вернулись в воздушное пространство Украины.

Однако в министерстве обороны Румынии, которое является членом НАТО, не подтвердили информацию о пролете российской ракеты над территорией страны. Там утверждают, что "Калибр" пролетел в 35 км от румынской границы. Хотя спикер Воздушных сил Украины, полковник Юрий Игнат подчеркнул, что у Киева есть точные данные о том, что два "Калибра" пересекли границу Украины с Молдовой и Румынией в направлении Черновцов.

Со своей стороны в Молдове таки "заметили" вражескую ракету и осудили нарушение воздушного пространства их страны российским "Калибром". Там продолжают пристально следить за ситуацией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракеты, прошедшие воздушным пространством Молдовы и Румынии 10 февраля в рамках ракетной атаки по Украине, являются вызовом НАТО и коллективной безопасности. Мировое сообщество должно остановить этот террор;

– в Воздушных силах ВСУ сообщили, что защитники Украины уничтожили 61 из 71 крылатых ракет во время очередной массированной ракетной атаки против нашей страны 10 февраля. Также были сбиты 5 дронов-камикадзе.

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