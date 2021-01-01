З'явилося відео порятунку туристів, що застрягли на підйомнику у Славському

У мережі з'явилося відео порятунку 74 туристів, які застрягли на підйомнику на карпатському гірськолижному курорті в Славському.

Його зняла одна із потерпілих, опублікували ролик на сайті Державної служби надзвичайних ситуацій. Жінка зазначила, що вона вагітна і замерзла, але настрій уже покращився, бо рятувальники приїхали їм на допомогу.

Вона зафільмувала, як людей знімали із підйомника – на мотузках їх спускали на землю. Водночас співробітники ДСНС закликали туристів зберігати спокій і запевняли, що все буде добре.

Нагадаємо, зупинка підйомника трапилася внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції. Операція з порятунку тривала кілька годин, температура повітря складала 1 градус тепла. Серед туристів були 3 вагітних жінки та 13 дітей.

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