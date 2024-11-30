Повышает безопасность пешехода на 85%: в Нацполиции обратили внимание на немаловажную деталь одежды в вечернее время. Фото

В темное время суток увеличивается количество наездов автомобилей на людей. Однако применение пешеходами светоотражающих элементов снижает такую вероятность на 85%.

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Важно лишь правильно разместить фликеры, чтобы они были видны со всех сторон. Об этом рассказал начальник Управления ювенальной превенции Нацполиции Василий Богдан на брифинге в "Укринформе".

"Светоотражающие элементы повышают видимость людей на дорогах. Их применение снижает вероятность наезда на пешехода в темное время суток на 85%", – отметил он.

Богдан добавил, что особенно важно защищать с помощью фликеров детей, ведь малышей сложнее заметить, а сами они могут вести себя непредсказуемо.

Чтобы светоотражатели на одежде действительно помогли избежать наезда, необходимо учесть несколько рекомендаций.

Прежде всего – следует правильно разместить их на одежде.

"Важно, где именно размещаются фликеры. Эти элементы должны быть видны отовсюду – спереди, сзади, сбоку. К примеру, нужно разместить соответствующие браслеты или наклейки на руках-ногах, а также повесить на рюкзачок. Таким образом, водителю ребенгок будет виден с разных сторон", – пояснил начальник Управления ювенальной превенции.

Уместно также применение нескольких типов светоотражателей: это поможет повысить их эффективность.

"Одной наклейки или брелока будет недостаточно. Это именно тот случай, когда чем их больше, тем лучше. И если ребенок пользуется велосипедом или самокатом, то нужно обустроить светоотражатели на раме, руле или колесах. Для повышения уровня безопасности также сочетайте съемные и несъемные фликеры", – подчеркнул Богдан.

Также родителям следует приобрести для детей яркую одежду со светоотражающими элементами.

"По возможности покупайте одежду, обувь и аксессуары уже со вшитыми соответствующими вставками. И эффективнее всего – это когда фликеры расположены на подвижных частях тела. Это привлекает большее внимание водителей. Важно именно для зимнего периода – чтобы светоотражающие элементы были видны поверх одежды", – добавил начальник Управления ювенальной превенции.

Дополнительным средством защиты от наезда может стать карманный фонарик. Однако давать его ребенку можно только после объяснения, как им правильно пользоваться.

"Не лишним будет дать ребенку маленький карманный фонарик. Или, чтобы она использовала фонарик в телефоне как один из возможных элементов подсветки, когда переходит дорогу. Это в крайнем случае – если нет никаких фликеров на одежде. При этом важно объяснить ребенку, как держать этот фонарик: так, чтобы его свет был виден водителям, но не ослеплял их. То есть нужно не в машину, а немного в пол светить", – посоветовал Богдан.

Кроме того, достаточно эффективны каркасные жилеты-пояса с элементами светоотражения. Они обеспечивают максимальную видимость на дороге и особенно удобны, когда ребенок передвигается на велосипеде или самокате.

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