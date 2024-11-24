Добровольное декларирование оружия: в МВД рассказали, как это будет работать и куда следует обращаться

С 25 ноября в Украине вступит в силу Закон о декларировании оружия. Благодаря ему граждане, задекларирующие любое найденное или полученное оружие, смогут его в дальнейшем законно хранить у себя. Но это не касается трофейного оружия.

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Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый. Он отметил, что оружие, которое было найдено или изъято на поле боя, учитывается только в ВСУ.

"В законе о декларировании речь идет только о найденном или полученном оружии, которое есть у гражданских лиц, но не зарегистрировано. Чтобы гражданина не привлекли к уголовной ответственности за незаконное хранение этого оружия, мы и предлагаем ему сдать его, задекларировав его в органах полиции. На период военного положения, а также 90 дней после завершения военного положения, такие люди смогут хранить его у себя", – отметил господин Драпятый.

Вся процедура декларирования оружия максимально проста и понятна.

"Граждане в возрасте от 21 года, имеющие незарегистрированное оружие, должны прийти в органы Национальной полиции, задекларировать это оружие и на период военного положения могут оставить его у себя на хранении. После завершения военного положения граждане, по желанию и по возможности, смогут это оружие переделать на разрешенные виды огнестрельного оружия, чтобы уже поставить его на учет как разрешенное оружие к использованию и хранению", – пояснил правоохранитель.

Понятно, что не все оружие можно переделать на разрешенное. Не подлежащее переработке придется просто сдать. Но в большинстве случаев декларирование позволит гражданам легализовать и хранить имеющееся у них незарегистрированное оружие, заверил Драпятый.

Форма декларационной заявки очень проста. Там просто нужно указать, где и когда именно оружие было найдено или получено.

"К примеру, автомат или пистолет, которые ныне не разрешены в обращении для гражданских лиц, можно будет задекларировать и оставить у себя на хранении. Также этим оружием можно будет воспользоваться для защиты от российских оккупантов ", – отметил правоохранитель.

Но оружие с признаками корректировки маркировки или ее уничтожения не будет подлежать декларированию. Также задекларировать оружие не смогут "люди с криминальным бэкграундом или лица, совершавшие домашнее насилие", добавил он.

По словам господина Драпятого, уже 25 ноября для декларирования оружия можно будет обратиться "в любой территориальный орган Нацполиции, имеющий соответствующие возможности и ресурсы". Там, кроме процедуры регистрации, людей должны проинформировать о правилах ношения, хранения и перевозки оружия.

Также правоохранитель рассказал, что после завершения военного положения процедура регистрации и декларирования оружия уже не будет такой простой.

"Мы однозначно это оружие будем отстреливать, проверять по нашим стандартам, проводить баллистическую экспертизу. И только после того, как выясним, что это оружие не причастно к совершению правонарушений, вернем его владельцу", - уточнил Драпятый.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 31 октября в Украине зарегистрировано более 1 миллиона 400 тысяч единиц оружия. Но в Едином реестре оружия на указанную дату было всего 750 тысяч регистровых записей.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что украинцы готовы к легализации оружия после войны, но, прежде всего, должны быть организованы специальные учения по безопасному обращению, а само оружие должно храниться в отдельных местах.

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