'Есть негативная динамика': замглавы МВД рассказал о ситуации с незаконным оборотом оружия в Украине

В Украине растет незаконное обращение оружия. Если в 2019 году правоохранители изъяли у украинцев около 100 единиц незарегистрированного автоматического оружия, то за 2023 год было изъято 1567 единиц такого оружия.

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Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый. Чиновник отметил, что хотя статистика незаконного оборота оружия "изменчива", на нее оказывает большое влияние горячая фаза полномасштабной войны РФ против Украины.

"Есть негативная динамика роста незаконного оборота оружия. Если сравнивать, например, период полномасштабной войны с 2019 годом, то мы видим увеличение случаев изъятия незарегистрированного оружия у наших граждан", – отметил Драпятый.

Только за этот год правоохранителями возбуждено 4700 уголовных производств по статьям 263, 263-1 Уголовного кодекса "О незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

"Конечно, до полномасштабной войны показатели были меньше. Но из упомянутых 4700 уголовных производств в 3797 производствах лицам были вручены подозрения, 3212 дел уже были направлены в суд", – рассказал чиновник.

Господин Драпятый добавил, что фиксируется рост количества уголовных правонарушений с применением огнестрельного оружия.

"Понятно, что больше такого оружия изымается в регионах, граничащих с районами ведения боевых действий. Это Донецкая, Харьковская, Запорожская и Днепропетровская области. Меньше всего изымается оружия на западе – в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях", – отметил он.

То есть сейчас главным путем попадания незарегистрированного оружия к украинцам являются районы ведения боевых действий. Однако фиксируются случаи, когда организованные преступные организации занимаются торговлей оружием. В таких случаях преступники, как правило, используют схроны оружия.

"К примеру, с 2019-го до 2022 года правоохранители фиксировали единичные факты обнаружения схронов, а уже в 2023 году их обнаружили 117. За десять месяцев 2024-го – 137 таких схронов, в которых хранилось 308 единиц автоматического оружия и 106 единиц , 4 136 гранат, 220 гранатометов, сотни тысяч патронов и других боеприпасов, а также более тонны взрывчатых веществ", – рассказал правоохранитель.

Но, по словам господина Драпятого, "прямого влияния на ухудшение криминогенной ситуации пока нет".

"Мы не видим бандформирований, которые терроризировали бы население, совершали бы рэкет, шантаж или совершали бы другие незаконные действия. Более того, если говорить о количестве таких преступлений, как разбои, грабежи, кражи, то в период полномасштабной войны мы, наоборот, наблюдаем уменьшение их числа", – заверил он.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 31 октября в Украине зарегистрировано более 1 миллиона 400 тысяч единиц оружия. Но Единый реестр оружия на указанную дату имел только 750 тысяч регистровых записей.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что украинцы готовы к легализации оружия после войны, но, прежде всего, должны быть организованы специальные учения по безопасному обращению, а само оружие должно храниться в отдельных местах.

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