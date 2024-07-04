'Потеряв глаз, я постоянно чувствую темноту': история тяжелораненой 19-летней Анны из Днепра в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Это произошло в ее 19 день рождения. Анна разговаривала по телефону, когда российская ракета попала в соседний подъезд. Многочисленные обломки стекла изрубили тело и лицо. Один из них застрял всего в миллиметре от сонной артерии, второй забрал глаза. История Анны из Днепра вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Денис, любимый Анны, нашел ее среди пыли и дыма. Увидел, что произошло, схватил полотенце и сказал держать его у глаз. Девушка ничего не понимала и не чувствовала боли.

"В больнице из моей шеи достали большой кусок стекла. Врач сказал, что не знает, как я доехала живой, – обломок был рядом с сонной артерией. Наверное, повезло потому, что у меня был день рождения", – рассказала Анна Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

К сожалению, спасти глаз девушки не удалось. Впоследствии она уехала на лечение за границу. Когда вернулась в Украину, начала работать с психологом.

"Если бы у меня были только шрамы по телу… Их можно избавиться, хотя бы сделать татуировку. Но у меня нет глаза, это искусственное. И потому я постоянно чувствую тьму. Это будет всегда напоминать мне тот день", – говорит Анна.

Все это время Денис рядом с ней. Они расписались, а ныне мечтают собрать самых родных на свою свадьбу. Смотрите больше по ссылке.

История Анны вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.