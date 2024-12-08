'Потенциально опасное направление': в ГПСУ оценили ситуацию на границе с Беларусью

Ситуация на границе с Беларусью стабильная и полностью контролируемая. Группировка захватчиков на этом направлении не фиксируется.

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Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Более того, он отметил, что информационное нагнетание относительно возможных угроз с РБ несколько снизилось.

"Никаких нестандартных моментов, которые могли бы влиять на нашу безопасность непосредственно по линии границы, за последний уже долгий период мы не фиксируем. Также видим, что даже такое информационное нагнетание, которое постоянно делала Беларусь, несколько снизилось. Но, несмотря на все, для нас это направление остается угрожающим", – сказал пограничник.

По его словам, в настоящее время российские захватчики не имеют на территории Беларуси достаточного количества своих сил, "которые могли бы представлять нам серьезную угрозу".

"Но Беларусь и дальше поддерживает Россию, поэтому этот регион остается для нас важным и потенциально опасным", – подчеркнул спикер ГПСУ.

Офицер также рассказал, что президент Украины подписал Указ о передаче ГПСУ около 700 гектаров Чернобыльской зоны. Два километта земель вдоль украино-белорусской границы (и украино-российской тоже) передается в собственность воинских частей ГПСУ.

На этих землях пограничники должны обустроить и содержать инженерно-технические и фортификационные сооружения.

"Граница с Беларусью будет нами укрепляться по всей длине, ведь это для нас угрожающее направление, пока Беларусь остается под влиянием России. Мы должны иметь там сильные оборонительные позиции, чтобы отразить любую атаку, если ситуация будет меняться", - пояснил спикер ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил российского диктатора разместить на территории его страны ракетный комплекс "Орешник". Правда, Лукашенко опасается не Украины, а Польши, Литвы и Латвии.

В свою очередь Россия продолжает прилагать усилия по фактической аннексии Беларуси. Целью Кремля является расширение российского военного присутствия в этой стране под прикрытием "Союзного государства".