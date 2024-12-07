Россия продолжает стратегические усилия по фактическому присоединению Беларуси: в ISW объяснили, что стоит за последними заявлениями

Россия продолжает прилагать усилия по фактической аннексии Беларуси. Цель Кремля, в частности, заключается в расширении российского военного присутствия в этой стране под прикрытием "Союзного государства".

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Сейчас в игре по поглощению Беларуси Россией и Москва, и Минск пытаются разыграть новую "карту": экспериментальную баллистическую ракетную систему российского производства "Орешник". Происходящее объяснили эксперты американского Института изучения войны (ISW).

В беларуском Минске 6 декабря состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства. На нем российский диктатор Владимир Путин и его беларсский "коллега" Александр Лукашенко подписали новый "союзный договор о гарантиях безопасности".

На этом заседании Лукашенко публично призвал Путина разместить в Беларуси баллистические ракеты "Орешник" и выдвинул при этом условие: если это экспериментальное оружие будет запускаться с территории Беларуси, его цели будут определяться беларуским военно-политическим руководством.

Путин заявил, что Россия может разместить в Беларуси комплексы "Орешник" до середины 2025 года на основании нового союзного договора о гарантиях безопасности, когда Россия нарастит их производство. Он также добавил, что новый договор о безопасности позволяет России и Беларуси использовать "все существующие силы и средства" в рамках обязательств России и Беларуси по взаимной обороне.

Аналитики добавили, что упомянутый договор обязывает Россию и Беларусь обеспечить безопасность границ "Союзного государства". По словам Путина, в документе предусмотрена возможность использования российского тактического ядерного оружия, размещенного в Беларуси, в случае агрессии против нее.

"Соглашение было подписано после публикации обновленной ядерной доктрины России 19 ноября, которая официально поставила Беларусь под ядерный зонтик России и согласована с существующими договорными обязательствами России с Беларусью. Развертывание баллистических ракет "Орешник" в Беларуси еще больше увеличит военный след России в этой стране и продвинет давние стратегические усилия Кремля по размыванию суверенитета Беларуси и фактической аннексии Беларуси через рамки Союзного государства", – считают в ISW.

Также Россия и Беларусь подписали еще 10 союзных документов, включая Концепцию безопасности Союзного государства, Указ о единых правилах в сфере защиты прав потребителей, Указ о совместных мерах по борьбе с контрабандой, Соглашение о формировании единого электроэнергетического рынка, постановление об отмене роуминга мобильных устройств, постановление о праздничном мероприятии к 80-летию победы во Второй мировой войне.

Аналитики также отметили, что публичное требование Лукашенко по поводу решающего голоса официального Минска в вопросе применения "Орешника" с территории Беларуси – не просто прихоть. Так диктатор, вероятно, пытается сохранить хотя бы частичный суверенитет Беларуси в "Союзном государстве" и заполучить "аргументы" для своей переговорной позиции против дальнейшей интеграции в Союзное государство.

Предыдущие аналогичные попытки Лукашенко добиться контроля над российским оружием в Беларуси претерпели неудачу, констатировали аналитики.

"Лукашенко долго пытался конкурировать с Кремлем, чтобы определить, сможет ли Беларусь установить контроль над российскими военными активами, такими как передовые системы противовоздушной обороны С-400, размещенные в Беларуси. Государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович так же безосновательно утверждал, что только Лукашенко может отдать приказ о применении российского тактического ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Лукашенко отметил, что российские военные будут продолжать эксплуатировать систему "Орешник" в Беларуси, что означает, что Москва сохранит контроль над любыми баллистическими ракетами "Орешник", размещенными в Беларуси", – добавили в ISW.

Напомним, накануне в ISW оценили сотрудничество между Россией и КНДР. На днях российские и северокорейские СМИ сообщили о вступлении в силу соглашения между Москвой и Пхеньяном о стратегическом партнерстве. Она стала очередной вехой сближения двух режимов, которая началась еще в 2022 году с получения Россией ракет и снарядов из Северной Кореи для войны против Украины и вылилась в отправку в РФ военных из КНДР в 2024-м.

В ближайшие месяцы, считают в ISW, это сотрудничество будет только набирать обороты.