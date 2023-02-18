Посол Британии почтила память Героев Небесной сотни и заверила в поддержке Украины. Фото

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс почтила память Героев Небесной сотни. Дипломат также заверила нашу страну в продолжительной поддержке.

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По словам Симмонс, Британия будет помогать Украине стремиться к свободному и богатому европейскому будущему. Об этом она написала у себя в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Британский посол подчеркнула, что пророссийская власть убила мирных митингующих в центре украинской столицы. Однако ничто не сможет убить стремление народа к свободной, независимой, богатой европейской Украине.

"Почтила память Небесной сотни, мирных митингующих, убитых клептократическим пророссийским режимом 9 лет назад. Но ничто не может убить их видение свободной, независимой, богатой европейской Украины. Великобритания будет поддерживать Украину так долго, как нужно, чтобы воплотить это видение в жизнь полностью", – отметила Симмонс.

Напомним, 20 февраля украинцы будут чтить память Героев Небесной Сотни. Об истории дня и почему дата приобретает особое значение в условиях полномасштабной войны, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес пояснил, что на сегодняшний день международные партнеры Украины неспроста вынуждены затягивать процесс передачи ей истребителей.

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