'Быстрых поставок не будет': Уоллес заявил, что истребители Eurofighter могут предоставить Украине после войны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пояснил, что на сегодняшний день международные партнеры Украины неспроста вынуждены затягивать процесс передачи ей истребителей. Такие многоцелевые самолеты, как Eurofighter, могут быть переданы в арсеналы нашей армии только после завершения войны с Россией.

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Слова чиновника передает издание Der Spiegel. Лондон ни в коем случае не намерен тормозить процессы оказания военной помощи, актуальной для армии украинских защитников, но при этом есть ряд объективных обстоятельств, когда речь идет именно о самолетах.

"Подготовка пилотов управлением самолетов четвертого поколения занимает много времени. Кроме того, Украине понадобится много квалифицированного персонала на местах для обслуживания техники", – подчеркнул Уоллес.

При этом он добавил, что Соединенное Королевство щепетильно относится к военным потребностям нашей страны. Если в какой-то момент будет четкое понимание, что именно самолеты станут ключевым элементов в изменении ситуации на поле боя, Лондон пойдет и на этот шаг.

Напомним, ранее в НАТО пояснили, почему партнеры затягивают передачу Украине истребителей.Пилоты ВСУ нуждаются в военной поддержке сейчас, тогда как предоставление боевых самолетов займет куда больше времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые боевые самолеты класса F-16 могут появиться в нашей стране в период от трех до восьми месяцев.

"Нам же необходимо создать условия для обучения пилотов и для эксплуатации истребителей в Украине. Нужны аэродромы с соответствующими полосами. Это длительный процесс", – рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

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