После заседания СНБО более 100 таможенников отстранили от работы

В пятницу, 2 апреля, более 100 работников Гостаможслужбы отстранили от работы, поскольку они могут быть причастны к коррупции. Это произошло сразу после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Среди них 17 – руководители таможен и таможенных постов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сейчас кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в территориальных органах отстранены:

в Одесской таможне – 22 работника;

В Закарпатской – 23 работника;

В Киевской – 8 работников;

В Волынской – 23 работника;

В Галицкой – 46 работников;

В Буковинской – 3 работника.

Напомним, также Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против топ-контрабандистов. В распоряжение OBOZREVATEL попал эксклюзивный список украинцев из "черного списка". Среди них известный Вадим Альперин, которого называют одним из главных контрабандистов Одессы, и Орест Фирманюк, которого экс-глава таможни Максим Нефедов называл "главным контрабандистом Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, на предыдущем заседании СНБО 19 марта ввел санкции против 19 компаний и 27 бывших топ-чиновников времен Виктора Януковича.