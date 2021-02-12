Украина получит кредит на вакцину, – Шмыгаль

Украина получит 50 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире банка в Люксембурге", – написал он.

Премьер написал, что полученные средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины". Кроме того, ЕИБ предоставит Украине 270 млн евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь".

Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта. Это позволит увеличить пассажиропоток до 56 миллионов в 2040 году.

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