Украина получит кредит на вакцину, – Шмыгаль
Украина получит 50 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире банка в Люксембурге", – написал он.
Премьер написал, что полученные средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины". Кроме того, ЕИБ предоставит Украине 270 млн евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь".
Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта. Это позволит увеличить пассажиропоток до 56 миллионов в 2040 году.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина в 2021 году ожидает получить 700 млн долларов от Всемирного банка двумя траншами по 350 млн долларов.
Украина в 2021-м возьмет в долг у международных кредиторов 180 млрд грн, а у "внутренних" – еще 497 млрд грн. Львиная доля указанной суммы (468 млрд) пойдет на погашение уже взятых долгов.