В Украине будут вакцинировать переболевших коронавирусом

Прививки от коронавируса в Украине будут делать и тем, кто уже переболел COVID-19. Однако им предложат на полгода отсрочить вакцинацию.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 11 февраля в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

По его словам, Министерство здравоохранения заново утвердило рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, как и кого вакцинировать против COVID-19.

"Человеку, который переболел COVID-19, может быть рекомендовано передвинуть прививку на шесть месяцев, но если у него есть желание, и он попал в приоритетные группы, перенесенная болезнь не является противопоказанием к вакцинации", – сказал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, коммерческий рынок вакцин против коронавируса заработает в Украине, но не на первых этапах государственной программы по вакцинации.