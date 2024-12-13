Сегодня в Украине пациенты-военные лечатся отдельно от гражданских – в специализированных военных госпиталях. Но это распределение уже не работает. Реальность изменилась: минно-взрывные травмы теперь встречаются не только среди военных, но и гражданского населения. Все врачи, независимо от места работы, должны научиться работать с пациентами. В то же время, в гражданских больницах должны понимать особенности коммуникации с военными. Для этого необходимо вводить системные изменения уже сейчас.

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Почему нужно единое медицинское пространство для военных и гражданских?

Последние полтора года для команды "Сердца Азовстали" стали временем важные открытия и тяжелая работа. Мы помогли более 5 тысячам людей, в частности, защитникам с различными травмами: от ампутаций и сложных операций до лечения зубов. Каждого нашего защитника мы знаем лично и подходим к его травме индивидуально. Это позволяет видеть все недостатки существующей системы здравоохранения, а также пути, как ее можно изменить.

В рамках нашей медицинской программы мы решили направлять защитников и защитниц в гражданские больницы. И это принесло свои результаты. Мы выбрали нашим партнером частную клинику, начинавшую как роддом. И это сразу проявлялось в их заботливом отношении к своим пациентам, что стало для нас решающим фактором. После травмы человек вынашивает свою будущую жизнь, как мать вынашивает ребенка. Поэтому медицинский персонал должен быть максимально внимательным и эмпатийным к таким пациентам.

К тому же, в обычных медицинских учреждениях легче организовать встречу с мамой, женой или друзьями. А поддержка близких – это фундамент для более быстрого и эффективного выздоровления. Без этого человеку труднее преодолеть психологический стресс, сопровождающий каждую травму.

Врач и психолог – обязательный тандем

Когда мы строили нашу систему помощи, с самого начала внедрили в программу сотрудничество врача и психолога. Ведь травма – это не только физическая проблема, но психологический вызов. Человеку приходится адаптироваться к новой жизни, в которой уже никогда не будет, как раньше. Хирург возвращает тело к функционированию, но психолог помогает вернуть желание жить и бороться. К тому же, наши военные на войне теряют не только свое здоровье, но и собратьев. А это частный психологический вызов.

Еще одна существенная проблема, с которой мы сталкиваемся – это неопределенность, которую чувствует военный. Неизвестность относительно будущего вызывает дополнительный стресс, усугубляющий и без того тяжелое состояние.

Сегодня система здравоохранения в Украине пока не готова к такому подходу. Но мы должны изменять это, потому что только целостный подход позволит по-настоящему помочь нашим защитникам.

Что нужно изменить?

Важно, чтобы государство спрашивало самих военных, что им нужно. Нам требуется не формальный диалог, а реальная коммуникация. Только так мы сможем построить систему, отвечающую их потребностям. Нужно масштабировать успешные кейсы. К примеру, наш опыт сотрудничества с нашими партнерами показал, как важно, чтобы в больнице была не просто качественная медицина, но и человечное отношение. Понятно, что в отдельных медучреждениях легче внедрять определенные подходы. Но мы должны стремиться к тому, чтобы столь успешные кейсы ложились в основу всей системы здравоохранения. Роль общества. Сегодня каждый должен задать себе вопрос: "Что я могу сделать?". Для меня очевидно, что тема реабилитации военных должна стать модной. Медицинские работники, педагоги, руководители – все мы должны учиться взаимодействовать с людьми, возвращающимися с войны. Благодаря опыту COVID-19 мы уже привыкли к онлайн-обучению, и этот формат можно использовать для обучения по коммуникации с военными. Кроме того, популяризация темы через медиа поможет привлечь внимание и стимулировать интерес к самостоятельному обучению. Наконец, наше общество должно изменить отношение к ответственности. Каждый из нас должен внести свой вклад в восстановление страны, чтобы жить в ней стало легче тем, кто отдал за нас свое здоровье.