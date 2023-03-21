После ранения не говорит, но маму узнал: на Тернопольщине родные по фото нашли пропавшего без вести под Бахмутом бойца
На Тернопольщине родные отыскали своего без вести пропавшего родственника 46-летнего Ивана Ивахива. Две недели, как он пропал в районе Бахмута, и никаких вестей от него не было. Однако благодаря социальным сетям и неравнодушным людям Иван нашелся.
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46-летний боец Иван Ивахив из пгт Гусятин Тернопольской области пропал еще в конце февраля под Бахмутом. Он перестал выходить на связь, и две недели его мама Анна Ивахив места себе не находила.
"Она очень переживала, что сын не звонит. Никаких вестей не было, никто не знал, где он", – говорит сосед семьи Виктор.
Но однажды в Facebook в группе "Поиск людей во время войны" появилась фотография мужчины с перевязанной головой. Автор Юрий Короткин написал, что этот раненый боец находится в Виннице в больнице скорой помощи.
Он ничего не помнит о себе. Правда, фамилия Ивана была написана не совсем верно – "Ивахин". Однако это не помешало соседу Олегу Дидюку узнать Ивана.
"Я сразу набрал его маму, а она говорит, что только что звонила дочка Ивана, она тоже узнала папу в соцсетях. И рассказала об этом бабушке. Конечно, мама его была очень рада, ведь он с 26 февраля не выходил на связь", – говорит Олег.
Мама сразу же поехала в Винницу, чтобы встретиться с сыном.
Пошел добровольцем два месяца назад
Как рассказал нам Юрий Короткин, это он дал объявление о поиске родных Ивана. "Он мой сосед по палате. После ранения он не разговаривает и ничего о себе не помнит. Я решил помочь ему найти близких. Мама приезжала, и он ее вроде бы узнал", – говорит Юрий.
Сейчас мама вернулась в Гусятин, потому что нужно заниматься документами сына. При нем не было никаких вещей и документов.
После ранения его привезли в Краматорск, затем отправили в Днепр, там провели операцию – у Ивана ранение головы. После этого его отправили в Винницу, тут врачи обнаружили осколки еще в плече.
"Но мама говорит, что ему предстоит еще одна операция на голове, там еще остался осколок, который в Днепре вытащить не смогли. Так что ему еще предстоит лечение", – говорит Олег.
На фронт Иван Ивахив пошел добровольцем накануне нового года. Воевал в 71-й бригаде. До этого он ездил на заработки в Польшу, Германию. В последнее время работал в автомагазине в Гусятине.
После школы он учился в местном ПТУ, где его до сих пор еще помнят. Там тоже узнали о судьбе Ивана, о том, что он ранен, и очень за него переживают.
У Ивана есть своя семья – жена и двое детей. Жена тоже на заработках в Европе.