После ранения не говорит, но маму узнал: на Тернопольщине родные по фото нашли пропавшего без вести под Бахмутом бойца

На Тернопольщине родные отыскали своего без вести пропавшего родственника 46-летнего Ивана Ивахива. Две недели, как он пропал в районе Бахмута, и никаких вестей от него не было. Однако благодаря социальным сетям и неравнодушным людям Иван нашелся.

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Узнали благодаря объявлению

46-летний боец Иван Ивахив из пгт Гусятин Тернопольской области пропал еще в конце февраля под Бахмутом. Он перестал выходить на связь, и две недели его мама Анна Ивахив места себе не находила.

"Она очень переживала, что сын не звонит. Никаких вестей не было, никто не знал, где он", – говорит сосед семьи Виктор.

Но однажды в Facebook в группе "Поиск людей во время войны" появилась фотография мужчины с перевязанной головой. Автор Юрий Короткин написал, что этот раненый боец находится в Виннице в больнице скорой помощи.

Он ничего не помнит о себе. Правда, фамилия Ивана была написана не совсем верно – "Ивахин". Однако это не помешало соседу Олегу Дидюку узнать Ивана.

"Я сразу набрал его маму, а она говорит, что только что звонила дочка Ивана, она тоже узнала папу в соцсетях. И рассказала об этом бабушке. Конечно, мама его была очень рада, ведь он с 26 февраля не выходил на связь", – говорит Олег.

Мама сразу же поехала в Винницу, чтобы встретиться с сыном.

Пошел добровольцем два месяца назад

Как рассказал нам Юрий Короткин, это он дал объявление о поиске родных Ивана. "Он мой сосед по палате. После ранения он не разговаривает и ничего о себе не помнит. Я решил помочь ему найти близких. Мама приезжала, и он ее вроде бы узнал", – говорит Юрий.

Сейчас мама вернулась в Гусятин, потому что нужно заниматься документами сына. При нем не было никаких вещей и документов.

После ранения его привезли в Краматорск, затем отправили в Днепр, там провели операцию – у Ивана ранение головы. После этого его отправили в Винницу, тут врачи обнаружили осколки еще в плече.

"Но мама говорит, что ему предстоит еще одна операция на голове, там еще остался осколок, который в Днепре вытащить не смогли. Так что ему еще предстоит лечение", – говорит Олег.

На фронт Иван Ивахив пошел добровольцем накануне нового года. Воевал в 71-й бригаде. До этого он ездил на заработки в Польшу, Германию. В последнее время работал в автомагазине в Гусятине.

После школы он учился в местном ПТУ, где его до сих пор еще помнят. Там тоже узнали о судьбе Ивана, о том, что он ранен, и очень за него переживают.

У Ивана есть своя семья – жена и двое детей. Жена тоже на заработках в Европе.