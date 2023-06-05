Посланник Папы Римского посетит Киев: названы даты и главная цель визита

Итальянский кардинал Маттео Дзуппи 5-6 июня посетит Киев по поручению Папы Римского Франциска. Понтифик поручил ему выполнить миротворческую миссию, чтобы попытаться положить конец войне в Украине.

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Об этом говорится в заявлении Ватикана. "Цель поездки – выслушать украинские власти на тему возможных путей достижения справедливого мира и поддержания жестов человечности, которые помогут смягчить напряженность", – говорится в сообщении.

Как пишет Reuters, с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года "Франциск и Ватикан пытались выступить в роли потенциальных миротворцев, но на сегодняшний день их усилия не увенчались успехом".

Дзуппи походит из Общины святого Эгидия, базирующейся в Риме, которая в 1992 году выступила посредником в мирном соглашении, положившем конец гражданской войне в Мозамбике. Вследствие этого конфликта погибло около миллиона человек и около 4 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

В 2015 году Дзуппи стал архиепископом Болоньи. Франциск назначил его кардиналом в 2019 году, а в 2022-м он был избран главой Итальянской епископальной конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В мае в Ватикане заявили, что президенты Украины и РФ якобы согласились принять спецпосланников "мирной миссии" Франциска. В Киев и Москву отправятся два разных человека, чтобы обсудить возможное перемирие.

– 13 мая Зеленский посетил Ватикан и встретился с Папой Римским. По словам президента, разговор касался прекращения войны, украинской "формулы мира" и депортации украинских детей в РФ.

– По словам Франциска, Зеленский просил его позаботиться о детях, вывезенных оккупантами в Россию, эта тема "очень затрагивает" президента.

– Ранее Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии в российско-украинской войне, и выразил надежду на возможность выступить посредником.

– Франциск в марте заявил о готовности к диалогу с Путиным. Он рассказал, что в первые дни войны просил о встрече, но получил отказ.

– 17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинских детей.