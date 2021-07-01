Посевной календарь на июль 2021 года: когда и что лучше садить

Лунный посевной календарь на июль 2021 года поможет организовать работы на участке с учетом благоприятного и неблагоприятного влияния спутника Земли на рост различных растений.

Так, в июле садоводам и огородникам предстоит выполнить внушительный объем работ по уходу за насаждениями: полив, борьба с вредителями и болезнями, мульчирование, сбор урожая овощей и фруктов. Как все это сделать с учетом влияния Луны, рассказывает OBOZREVATEL.

Дни 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 июля в целом благоприятны для посевов и посадок любых растений.

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Согласно лунному календарю, не следует заниматься посевом, посадкой или пересадкой растений 6, 7, 8, 9, 10, 24 и 25 июля.

Полнолуние – 24 июля.

Новолуние – 10 июля.

Растущая Луна – с 11 по 23 июля.

Убывающая Луна – с 1 по 9 июля и с 25 по 31 июля.

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