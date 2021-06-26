В Украине упадут цены на овощи и бахчевые: названы цифры 

В Украине снижаются цены овощи и бахчевые. На крупнейшем оптовом фермерском рынке юга страны, что в селе Великие Копани (Херсонская область), стоимость огурцов со вчерашнего дня снизилась до 3-5 грн/кг.

В свою очередь кабачки несколько подорожали с 4-5 грн до 5-8 грн/кг. Об этом сообщает AgroTimes.

Картофель, упавший ранее в цене до 5-6 грн/кг, подорожал до 6-7 грн/кг. Морковь продают по 17-18 грн/кг, а свекла подешевел до 10 грн/кг.

Розовые и красные томаты продаются по 20-25 грн/кг. Стоимость ранней капусты держится на уровне 3-5 грн/кг. Ранняя дыня подешевела с 30 до 20 грн/кг, а арбузы продаются по 17 грн/кг.

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Ранее сообщалось, что в Украине подорожала свинина и падает спрос на продукт. Это связано с повышением цен на зерновые, которыми кормят свиней. При этом ожидается еще больший рост цен на свинину и сало.

"Цены на зерновую группу и подсолнечник выросли с предыдущим годом на 20-40%, а это является основными компонентами в кормлении свиней. Соответственно себестоимость свинины также выросла и составляет в некоторых хозяйствах до 40 грн/кг, а в некоторых низкотехнологичных фермах эта цифра даже больше. Сегодня килограмм живца стоит 41-45 грн, соответственно некоторые фермы работают или в ноль, или даже ниже рентабельности", – сказала эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно.

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