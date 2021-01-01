Порошенко поздравил украинцев с Новым годом: "Мы стали сильнее, мудрее и лучше"

Мария Шевчук Общество 09:16, 1.01.2021 Обновлено: 09:49, 1.01.2021

В непростом 2020 году украинцы проявили невероятное количество терпения, мужества, добра и любви, и вышли из него только сильнее, мудрее и лучше.

Об этом в своем Telegram-канале написал пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, пожелав стране и в дальнейшем сил и иммунитета не только от коронавируса, но и от вируса популизма и непрофессионализма власти.

OBOZREVATEL приводит текст поздравления:

"Говорят, в темные времена лучше всего видно светлых людей. Так случилось и в этот непростой двадцатый год. Мы уважаем подвижничество медиков, которые самоотверженно спасают жизни украинцев. Мы ценим подвиг наших воинов, которые защищают страну. Мы видим ответственность благотворителей. Мы в восторге от волонтеров, которые делают то, что должна сделать власть.

Двадцатый год сильно нас потрепал, но сделал лучше, сильнее, мудрее. Столько мужества и добра... Столько терпения и бескорыстия... столько человечности и любви мы, украинцы, проявили в этом году.

Желаю коллективного иммунитета. Людям – от коронавируса, пришедшем в двадцатом году. Стране – от вируса популизма и непрофессионализма, безтолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее. Слава Богу, запас прочности мы заложили неплохой. Осилим все испытания. Все будет хорошо.

С Новым годом!"

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев по версии читателей издания "Фокус".

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