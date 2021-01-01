Порошенко привітав українців з Новим роком: "Ми стали сильнішими, мудрішими і кращими"

У непростому 2020-му році українці проявили неймовірну кількість терпіння, мужності, добра й любові, і вийшли з нього тільки сильнішими, мудрішими і кращими.

Про це у своєму Telegram-каналі написав п’ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, побажавши країні і надалі сил та імунітету не лише від коронавірусу, але й від вірусу популізму та непрофесійності влади.

OBOZREVATEL приводить текст привітання:

"Кажуть, в темні часи краще видно світлих людей. Так сталося і у цей непростий двадцятий рік. Ми шануємо подвижництво медиків, які самовіддано рятують життя українців. Ми цінуємо подвиг наших воїнів, які боронять країну. Ми бачимо відповідальність благодійників. Ми в захваті від волонтерів, які роблять те, що повинна зробити влада.

Двадцятий рік добряче нас потріпав, але зробив кращими, сильнішими, мудрішими. Стільки мужності й добра… Стільки терпіння і безкорисливості… Стільки людяності і любові ми, українці, проявили цього року.

Бажаю колективного імунітету. Людям — від коронавірусу, що прийшов у двадцятому році. Країні — від вірусу популізму і непрофесійності, безтолковості і безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком раніше. Слава Богу, запас міцності ми заклали непоганий. Подужаємо всі випробування. Все буде добре.

З Новим роком!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко очолив рейтинг найвпливовіших українців за версією читачів видання "Фокус".