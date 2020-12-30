Порошенко очолив список "найвпливовіших українців" за версією "Фокуса"

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко очолив рейтинг найвпливовіших українців за версією читачів видання "Фокус".

Як сказано на сайті видання, голосування стартувало ввечері 15 грудня і закінчилося ввечері 29 грудня. Відзначається, що за політика віддали 5262 голоси.

Чинний президент Володимир Зеленський опинився на 10 місці рейтингу. За нього віддали 1034 голоси.

Як зазначає видання, у 2020 році було відкрито близько 20 кримінальних справ, в яких фігурує п'ятий президент, проте вагомих звинувачень лідеру "Європейської солідарності" правоохоронці не висувають.

Відзначимо, за даними Центру Разумкова, на початок листопада рейтинг партії "Європейська солідарність" зростає (21,2%), як і особистий рейтинг Порошенка (21,1%). При цьому, згідно з опитуванням, у порівнянні з груднем 2019 року рівень електоральної підтримки Порошенка виріс за цей період з 8% до 13%, в той час, як рейтинг Зеленського істотно знизився (з 41% до 19% всіх опитаних).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" показало, що успіхами президента Зеленського в боротьбі з пандемією коронавірусу задоволені лише 35% опитаних українців.