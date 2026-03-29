Порошенко передал пикап и технику подразделению 'Хищники высот', в котором служит легендарная 'Пташка'

Петр Порошенко передал героическому подразделению "Хищники высот" 59-й отдельной штурмовой бригады пикап, старлинки, зарядные станции и планшеты. Бригада также получила новый экскаватор для фортификаций и купольный РЭБ для его защиты.

Об этом Порошенко написал в соцсетях.

"Мы очень рады видеть наших добрых друзей, в частности, и наших родных "Хищников высот" 59-й бригады, где служит мой племянник Роман. На их счету уже две успешные операции по сбиванию российских вертолетов. Мы постоянно их поддерживаем и очень рады, что в их подразделении сейчас служит Екатерина Полищук, которую вся страна знает как "Птичку" с "Азовстали", – написал Порошенко в соцсетях.

"Когда "Хищники высот" сбили свой первый вертолет, то специалисты НАТО говорили, что это случайность. Мол, обычным FPV-дроном это сделать невозможно. Но наши друзья из 59-й бригады доказали, что для украинских воинов нет ничего невозможного. Они сделали это снова, уничтожив очередной вражеский Ка-52. Эта новость сделала мой день, как, уверен, и день каждого украинца", – напомнил пятый Президент.

"Наш с Мариной племянник и одновременно заместитель командира батальона Роман сказал, что после выполнения боевых задач автомобилей почти не осталось. Передали пикап сразу, как только представилась возможность. Рома и "Пташка" заехали к нам в гости за экскаватором, но поехали еще и с ключами от пикапа, комплексами РЭБ, "старлинками" и электроникой", – пишет Порошенко.

"Ребятам из "Хищников высот" нужна наша поддержка. Фонд Порошенко, который финансируется нашими с Мариной средствами, свой вклад сделал. Но если вы хотите присоединиться к уничтожению российской техники, то поддерживайте 59-ю бригаду или ОО "Справа Громад". Они точно знают, куда направить деньги", – пишет Петр Порошенко.

Как известно, пятый президент также передал в войска очередную партию из 10 экскаваторов. Общее количество строительных машин от Фонда Порошенко на фронте достигло 100 единиц.