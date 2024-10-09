Порошенко: мобилизацию ограниченно годных 18-25 лет запретили, но есть те, кто уже на фронте

Верховная Рада наконец-то урегулировала законодательную коллизию по мобилизации ограниченно годных 18-25 лет, но еще предстоит решить вопрос о тех, кто уже на фронте.

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Об этом на брифинге сказал лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко. Он также сообщил, что накануне прошел согласительный совет с участием министра обороны и представителей Генштаба.

"Позиция, неурегулированная – это ситуация с призывниками 18-25 лет. Существовало большое количество подзаконных актов, но вопрос не был законодательно урегулирован. На заседании согласительного совета с участием министра обороны, с участием заместителя начальника генерального штаба, других представителей Главнокомандующего я высказал предложение закрепить законом правила мобилизации. Только Верховная рада поддержала эту нашу инициативу, и вопрос призывников 18-25 лет наконец урегулирован. Это – достижение, но мы будем настаивать и дальше, потому что оказывается, что те призывники 18-25, кто сейчас уже служит и имеет определенные ограничения по здоровью, остаются в рядах ВСУ", – сказал Порошенко.

"Мы пытались разобраться, о каком количестве идет речь. Нас засыпали цифрами, говорили сначала, что 54 тысячи человек находятся в рядах ВСУ, потом эта цифра уменьшилась до 18, сейчас эта цифра уже 6 тысяч. Мы договорились, что в течение двух недель будет рассмотрена наша инициатива, будет разработан законопроект и в конце концов будут урегулированы указанные вопросы", – отмечает пятый президент.

Как добавила сопредседатель фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко, демобилизовать этих лиц предлагают за счет уменьшения процентов забронированных в силовых структурах.

"Демобилизация тех ограниченно годных 18-25-летних юношей, которые сейчас находятся в Вооруженных Силах Украины – вопрос очень серьезный, на кого их заменить. Наша команда также предоставила свои предложения. Мы считаем совершенно несправедливым то, что, например, 100% бронь сегодня имеют ДБР, прокуратура и другие силовые, репрессивные органы. Если у госслужбы только 50% брони, этот механизм должен быть задействован и в правоохранительные органы. Это наше конкретное предложение", – сказала Геращенко.