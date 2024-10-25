Пора загадывать желания: астропрогноз на пятницу

В пятницу, 25 октября, длится 23-месячный день. Луна находится во Льве, а Солнце в Скорпионе.

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Что этот день несет нам, OBOZ.UA расспросил у астрологини и нумерологини Иситы Гая. И она посоветовала настроиться на легкость и творчество.

"Пятница будет очень спокойной, умеренной. Отлично будет что-то создавать своими руками, если вы любите шить, вязать, лепить, рисовать, хорошо это делать именно в эту пятницу", – сказала она.

Также астрологиня посоветовала создавать в этот день карты свои желания, мечты, карту судьбы. "Вы можете прорисовать на большом листе бумаги свою судьбу, свою дорогу и на этой дороге разместить и нарисовать все, что вы хотите иметь в своей жизни и какой опыт вы хотите получить", - сказала она. Исита Гая призвала не стесняться включать творчество. "Обязательно выберите время для себя в пятницу, чтобы эту творческую энергию трансформировать в физическую реальность, ресурсную реальность своей жизни", – посоветовала она.

А еще астрологиня рассказала, как правильно создавать такую карту желаний, чтобы лучше сформулировать свои мечты и не навредить себе. "Если вы хотите чего-то, вы должны желать не определенную вещь, а ощущение, которое вы испытываете", – сказала она.

Исита Гая объяснила, как это сделать. "Например, можно формировать желание: "Я хочу машину", а можно формировать желание: "Я сижу за рулем машины, я чувствую легкость, покой, радость, удовольствие, наслаждение". Любое желание, которое вы формируете, вы должны сформировать не через предмет, а через ощущения, которые вы проживаете, когда вы взаимодействуете с этим предметом. Потому что нет разницы – это ваш предмет или нет, вам подарили эту машину, вы просто взяли ее напрокат, вы ее купили, вы ее сняли – не важно. Главное для души – это чувство, которое вы испытываете при взаимодействии", – сказала астрологиня.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака.

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