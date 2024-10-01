Популярности так и не получил: зачем в СССР производили апельсиновый майонез

Постоянный дефицит товаров в СССР часто приводил к тому, что на полках магазинов появлялись странные товары и продукты. Например, рыбная колбаса, которую делали из остатков рыбы, а еще мы раньше рассказывали о смеси масла и меда.

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Еще одним странным продуктом, который можно было встретить в Стране Советов, был апельсиновый майонез. OBOZ.UA рассказывает, как он появился и зачем его производили.

Об этом продукте можно прочесть даже в книге. Его описали в справочнике 1977 года "Производство маргариновой продукции, майонеза и пищевой горчицы". По сути, он представлял собой соус жирностью 35%, который изготовляли с добавлением фруктово-ягодного джема и эссенции. При этом уксусную кислоту, которая присутствует в майонезе, заменяли лимонной, а для желирования использовали кукурузный фосфатный крахмал. Вдобавок в рецептуру входили сухое молоко и сахар. Как нетрудно догадаться, продукт, который исходил из такого сочетания ингредиентов, был десертом.

При этом фруктовый майонез не производился для широкого потребления. Найти его можно было только на полках магазинов для элиты. Большинство граждан СССР даже не слышали об этом удивительном продукте.

И даже такой имидж с нотками исключительности и элитарности не смог сделать апельсиновый майонез популярным. Люди, которые пробовали его, признавались, что вкус у него был по меньшей мере странным, а некоторым он казался даже отвратительным. Поэтому через несколько лет производство этого десерта прекратили.

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