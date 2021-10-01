Получивший донорское сердце украинец рассказал, как чувствует себя через 9 месяцев после операции. Видео

Сергей из города Сарны Ривненской области девять месяцев назад получил новое сердце. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и за день может совершить длительные пешие прогулки до 21 км.

Об этом сообщает " Суспільне". Украинец рассказал, что начал полноценно жить и после операции его состояние здоровья улучшилось.

"Я это почувствовал, еще находясь в больнице, когда ходил по больничному коридору", – вспоминал он.

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Отметим, что бесплатную операцию мужчине провели в Ривненской городской больнице. Это была первая такая успешная операция в регионе. Сергей говорил, что почти 30 лет работал в розничной торговле. После пересадки сердца он не сильно нагружает себя физически, однако постоянно ездит за рулем.

Сейчас мужчина принимает иммунодепрессанты и еще большой перечень лекарств. Иммуносупрессивную терапию мужчине необходимо принимать на протяжении всей жизни. Деньги на нее выделяет городской совет.

Донором сердца стал 39-летний Назар Тополюк из Ривне. Сергей навещал его родных и даже был на его могиле.

"Сколько буду жить – буду благодарен им. Мы с ними находимся на связи, общаемся. Обмениваемся мыслями о жизни. Был я на могиле донора, Назара", – поделился Сергей.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской больнице скорой помощи во вторник, 21 сентября, пересадили сердце 13-летнему ребенку. Такая операция проводилась впервые в Украине.

Позже подросток рассказал об улучшении самочувствия и готовности в скором времени покинуть больничные стены. Мальчик завел страницу в Instagram и обещает регулярно информировать подписчиков о том, каково ему живется с новым сердцем.