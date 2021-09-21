В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему ребенку. Фото

Во Львовской больнице скорой помощи во вторник, 21 сентября, пересадили сердце 13-летнему ребенку. Такая операция проводилась впервые в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Института сердца Борис Тодуров. Он отметил, что одновременно специалисты проводили трансплантацию других органов, полученных от донора (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Сегодня одномоментно проходит трансплантация сердца, легких, печени, почек, роговицы глаза", – уточнил Тодуров.

Известный кардиохирург отметил, что операциях были задействованы киевские, львовские и польские специалисты.

Кардиохирург добавил, что это уже двадцатая по счету трансплантация, которую он проводит. По его словам, сердце 13-летнего ребенка было похоже на "тряпку", будто у 70-летнего.

Также он поблагодарил своих коллег из разных областных центров за отличную работу и отметил, что гордится ими.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее художник Сергей Поярков рассказал о том, что ему сделали сложную операцию на сердце, которую проводил Тодуров.