Получится негативная энергия: астрологиня дала прогноз на 9 ноября

В субботу, 9 ноября, длится восьмой лунный день. Луна находится в знаке Водолея. Астролог Исита Гая предупреждает о напряженной энергетике дня. Это суббота под влиянием планеты Сатурн, символизирующей в астрологии ограничения и дисциплину.

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Энергетика в этот день обещает быть насыщенной и направленной на завершение, ведь девятка символизирует конец цикла. Это означает, что определенные вопросы или эмоциональные состояния могут добиться своего пика, требуя окончательного решения, пояснила она в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Астролог советует избегать излишнего напряжения из-за физической активности. По словам Иситы Гаи, телесные практики, как спорт, динамические медитации или обычные прогулки на свежем воздухе, помогут освободить тело от накопленного энергетического бремени.

Это также будет способствовать освобождению подсознательных блоков и напряжению, которое может быть подсознательно угнетено. Другие практики, как массаж или плавание, также пригодятся, ведь они помогут расслабить тело и стабилизировать внутреннее состояние.

Особое внимание следует обратить на собственное тело и внутренние ощущения, которые, как отмечает Исита Гая, могут подсказать вам нужное направление. Возможно, возникнет желание позвонить пожилому знакомому или посетить давно знакомое место. В такие моменты важно прислушиваться к внутренним импульсам и доверять им.

Важным моментом этого дня станет также внимательность к внезапным желаниям и потребностям, в частности, в отношении еды или мест для отдыха. Исита Гая отмечает, что даже обычное блюдо может подарить необходимое чувство комфорта и поддержки. Пространство этого дня будет благосклонно к тем, кто слушает свое сердце и тело.

Чтобы избежать перегрузки, астролог советует не планировать важные дела, требующие значительной концентрации. Это день больше для подведения итогов, восстановления и обретения баланса.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.