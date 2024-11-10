'Польские католики не изменили свою позицию в отношении украинских беженцев': глава УГКЦ встретился с новым главой Епископской конференции Польши. Фото

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав встретился с новоизбранным президентом Епископской конференции Польши, архиепископом Тадеушем Войдой, митрополитом Гданьским. Глава УГКЦ поблагодарил польских католиков за их солидарность с пострадавшими от войны украинцами.

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Как отметил Синод епископов УГКЦ, иерархи обсудили развитие сотрудничества между епископской конференцией Польши и УГКЦ. Также главы церквей обсудили вызовы, с которыми сталкиваются украинские беженцы в Польше, и перспективы их будущего.

"Несмотря на политические спекуляции, польские католики не изменили своей позиции в отношении украинских беженцев. Мы видим, что эта искренность и открытость продолжаются", – подчеркнул Блаженнейший Святослав.

Отдельно митрополита Гданьского поблагодарили за то, что многие римско-католические священники предоставляют свои храмы для проведения богослужений для украинцев.

Также был обсужден вопрос украинско-польского примирения касаемо Волынской трагедии. Оно проходит на позициях совместного осуждения преступлений Волынской трагедии. По словам Блаженнейшего Святослава, УГКЦ призывает к совместному осуждению преступлений Волынской трагедии и другие церкви Украины.

Стороны согласились продолжать и углублять сотрудничество между Епископской конференцией Польши и Украинской Греко-Католической Церковью. Глава УГКЦ пригласил архиепископа Тадеуша совершить визит солидарности в Украину, на что новоизбранный президент Епископской конференции Польши согласился.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Блаженнейший Святослав встретился на Фанаре в Стамбуле с Вселенским патриархом Варфоломеем. Они обсудили ситуацию в Украине и договорились о следующих шагах экуменического диалога.

Также глава УГКЦ встретился с Папой Франциском в Ватикане. Аудиенция прошла в Апостольском дворце. Речь шла о служении в условиях войны и агрессии России.

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