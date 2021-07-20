Показывали 'Шерлока' и 'Гостью из будущего' на русском: Креминь назвал 6 телеканалов, которые накажут за нарушение закона

Шесть каналов украинского телевидения были замечены за трансляцией программ и фильмов в нарушении ст. 23 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка", а именно на русском языке. Ими оказались популярные у телезрителей "Інтер", "Україна", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1".

Как рассказал Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь у себя в Facebook, нарушения были выявлены во время мониторинга деятельности 28 телеорганизаций. Кроме указанных шести, никто более за нарушением норм принятого закона замечен не был.

"На телеканале "Интер" зафиксировано 6 нарушений (д/с "Следствие вели"; т / с "Вещдок". Особый случай "; м / ф" Лиса и заяц "; х / ф" Гостья из будущего"; х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"; т/с "Таисия"); "Украина" - 5 нарушений (х / ф "Ложный письмо"; т/с "Немая"; х / ф "забыты"; т / с "Беглецы"; т / с "Дом Надежды"); "Мега" - 2 нарушения (т/с "Мистическая Украина"; т / с "Секретные территории"); "ICTV" - 2 нарушения (т/с "Тайные двери"; т/с "На троих"); "К1" и "НТН" - по одному нарушению", – обозначил Креминь.

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Согласно законодательству, омбудсмен направил письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым телерадиоорганизаций определенные законодательством санкции, а именно штраф.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тарас Креминь указал на перспективы популярности украинского языка в странах Евросоюза.