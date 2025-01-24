Поймали на горячем: ГБР задержал адвоката из Днепра, который за взятки помогал желающим избежать мобилизации. Фото

Сотрудники ГБР поймали на горячем адвоката из Днепра, который за взятки помогал военнообязанным избежать мобилизации. В частности, за 12 тысяч долларов он обещал предоставить весь "спектр услуг" одному из "клиентов".

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Об этом говорится в Telegram-канале Государственного бюро расследований. Злоумышленник планировал пролечить заказчика в медицинском учреждении, а затем решить вопрос о нужных документах с работниками ТЦК.

"Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали адвоката из Днепра при получении им оплаты за помощь местному жителю избежать мобилизации и уехать за границу. Хвастаясь связями со служащими ТЦК и правоохранителями, адвокат предложил местному жителю за $12 000 организовать ему "пакет услуг" за избежание мобилизации и выезда за границу", – говорится в сообщении.

В стоимость услуг также входила помощь с нелегальной переправкой призывника за границу. Адвокат уверял, что при пересечении границы его клиента пропустят без дополнительных вопросов.

Правоохранители задержали мужчину во время получения взятки в размере 12 тысяч долларов. В его автомобиле были обнаружены и изъяты не только деньги, но и военно-учетные документы трех других призывников с резолюциями и печатями одного из местных территориальных центров комплектования.

Напомним, 18 января стало известно, что в Черновицкой области задержан сотрудник Государственной пограничной службы, который пытался переправить военнообязанного через границу. Его услуги стоили 20 тысяч. евро. Мужчину задержали "на горячем" в нескольких сотнях метров от границы с Румынией.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области задержали группу мужчин, пытавшихся незаконным способом покинуть территорию Украины. Пограничники заранее получили информацию о подготовке незаконного бегства. В ходе задержания нарушители хотели скрыться, но попали в ДТП.

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