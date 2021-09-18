Похолодает до +7 и пойдут дожди: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

Погода в Украине в воскресенье, 19 сентября, будет холодной только в западных областях. Температура воздуха опустится до +7...+12 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. К тому же почти на всей территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Осадков только не ожидают в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Диденко отметила, что на юге Украины будет жарче всего. Днем столбики термометра доберутся до отметки в +20...+25 градусов. В восточных областях воздух прогреется до +18...+22.

В центральных областях прогнозируется +16...+19 градусов, только в Винницкой области холоднее: +14...+15.

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В северных областях также ожидается низкая температура: на Житомирская область +13, Черниговская +15...+16, Сумская – до +17 градусов.

В Киеве и области 19 сентября днем ожидается дождь и порывистый ветер. Температура воздуха днем +14...+16, ночью +11...+13.

Диденко добавила, что ветер в Украине будет преимущественно юго-западный, лишь в западных областях северо-западный.

Синоптик подчеркнула, что с понедельника, 20 сентября, начнется похолодание до +7...+12 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, метеоролог Вера Балабух сказала, что осень-2021 в Украине будет теплой и сухой, без критических низких температур. На погоду в нашей стране будет влиять метеорологическое явление Ла-Нинья.