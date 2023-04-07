Пограничники взяли ''на горячем'' участников схемы переправки уклонистов за границу: тур не удался. Фото

В Закарпатье разоблачили схему переправки за границу уклонистов. Участников схемы пограничники взяли "на горячем", поэтому "тур" злоумышленников не удался.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. "На Закарпатье пограничники вместе с другими правоохранительными органами задержали 3 фигурантов, которые пытались переправить через украинско-словацкую границу 5 граждан Украины", – говорится в сообщении.

Поймали организаторов схемы в процессе расчета за услуги. Переправителями оказались жители Закарпатья, искавшие "клиентов" во всех регионах Украины. В дальнейшем они переправляли их в Венгрию, Румынию и Словакию.

Следственные действия продолжаются.

Следует отметить, что в Государственной пограничной службе Украины пообещали возвращать и привлекать к ответственности незаконно выехавших за границу мужчин. ГПСУ активно сотрудничает со странами ЕС и Молдовой, чтобы противодействовать попыткам незаконного выезда из страны.

Напомним, в Закарпатье была разоблачена новая схема переправки за границу ухилянтов. Тех, кто не хочет стать на защиту Родины, вывозили на скорой.

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