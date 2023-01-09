В Украину после сильных морозов ворвется потепление: синоптик назвала дату

В Украине после морозной погоды ожидается новое потепление. Его 13-14 января принесет атлантическая воздушная масса.

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Об этом 9 января в Facebook-аккаунте сообщила ведущая прогноза погоды и синоптик Наталья Диденко. Также она предупредила, что 10 и 11-е числа пройдут с сильным ветром.

Температурный режим в следующие два дня будет без особых изменений. На востоке страны прогнозируют -3...-8 градусов (ночью "минус" будет еще больше), на западе теплее, +2...+7. В южной части Украины +6...+10 градусов, хотя на Запорожье холоднее, до -3 мороза. На севере и в центре 10-11 января ожидается от -3 до +2 градусов.

На западе, а также, вероятно, в Винницкой и Житомирской областях, местами будет падать дождь и мокрый снег. В других регионах существенные осадки маловероятны.

Погода в Киеве 10 и 11 января будет ветряной (ветер юго-восточный, сильный, порывистый). Синоптики не видят признаков, что в эти дни в столице возможны снегопады.

Ночью термометры местных жителей покажут -5...-8, днем -1...-3 градуса.

Как писал OBOZREVATEL:

– Синоптики считают, что к середине января средняя температура в Украине повысится, рождественские морозы уйдут.

– Gismeteo прогнозирует, что очередная волна потепления в нашей стране подойдет к концу в начале февраля-2023. Тогда жители снова увидят "минусы" на термометрах.

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