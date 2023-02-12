В Украине объявили о снеголавинной опасности: в каких регионах лучше оставаться дома

В Украине 12-13 февраля действует предупреждение о снеголавинной опасности. Оно касается высокогорья восточной части Закарпатской области.

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Погодные условия говорят о том, что в указанном регионе есть вероятность схождения лавин. В связи с этим установлен 3-й уровень опасности из 5-ти. Информацию подтвердила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Более детальную карту снеголавинной ситуации опубликовал Украинский гидрометеорологический центр. На ней видно, что 2 уровень опасности в указанные дни установлен еще в нескольких регионах.

На юго-западе Львовской области 13 февраля угроза минует, однако останется в западной и центральной части Закарпатья, частично в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В восточной части Закарпатья и 12, и 13 числа будет более высокий, 3-й уровень опасности.

Добавим: 12 февраля синоптики прогнозировали осадки практически по всей территории Украины.

В ближайшую ночь в нашей стране будут держаться морозы -4...-11 градусов, но уже с понедельника, 13 февраля, начнется повышение температуры. Однако тепло не будет из-за сильных порывов ветра и влажности.

Как писал OBOZREVATEL:

– 2 февраля харьковский сурок Тимка III предсказал, что весенняя погода придет в Украину в середине марта-2023. "Прогноз" он сделал на биостанции в селе Гайдары.

– Эксперт Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха тоже заявляла, что на раннюю весну рассчитывать не стоит.

– В то же время в конце февраля некоторые синоптики прогнозируют теплую и комфортную погоду.

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