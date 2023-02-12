Снег и плюсовая температура: какой будет погода в Украине 12 февраля
В воскресенье, 12 февраля, метеорологи прогнозируют осадки по всей территории Украины. Интенсивные дожди и мокрые снега пройдут в восточных и части южных регионов нашего государства.
Температура воздуха при этом в большинстве областей будет держаться около нуля, теплее всего будет на юге. Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.
Днем в западных областях Украины температура воздуха будет достигать 0...+3 градусов, за исключением Закарпатской области: там прогнозируют до +5.
На севере страны температура будет колебаться в пределах -2…+2, а на востоке – от –2 до +3. В южных регионах минусовые температуры в течение дня не ожидаются, там температура будет +3...+5.
Погода в городах Украины 12 февраля:
Киев – 0...+2
Ужгород – +3...+5
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – -1...+1
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – +1...+3
Ривне – +1...+3
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -1...+1
Суммы – -2...0
Полтава – -1...+1
Днепр – +1...+3
Запорожье – +1...+3
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -2...0
Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко констатировала, что на Украину надвигаются атмосферные фронты, которые принесут снег уже в эти выходные.
В то же время, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что с середины февраля по всей Украине будет много солнца. А конец зимы обещает быть по-весеннему теплым.
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