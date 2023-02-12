Снег и плюсовая температура: какой будет погода в Украине 12 февраля

В воскресенье, 12 февраля, метеорологи прогнозируют осадки по всей территории Украины. Интенсивные дожди и мокрые снега пройдут в восточных и части южных регионов нашего государства.

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Температура воздуха при этом в большинстве областей будет держаться около нуля, теплее всего будет на юге. Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.

Днем в западных областях Украины температура воздуха будет достигать 0...+3 градусов, за исключением Закарпатской области: там прогнозируют до +5.

На севере страны температура будет колебаться в пределах -2…+2, а на востоке – от –2 до +3. В южных регионах минусовые температуры в течение дня не ожидаются, там температура будет +3...+5.

Погода в городах Украины 12 февраля:

Киев – 0...+2

Ужгород – +3...+5

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +1...+3

Ривне – +1...+3

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -1...+1

Суммы – -2...0

Полтава – -1...+1

Днепр – +1...+3

Запорожье – +1...+3

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -2...0

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко констатировала, что на Украину надвигаются атмосферные фронты, которые принесут снег уже в эти выходные.

В то же время, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что с середины февраля по всей Украине будет много солнца. А конец зимы обещает быть по-весеннему теплым.