Погода в Украине 9 июля вернет африканскую жару: синоптики прогнозируют палящее солнце

В пятницу, 9 июля, погода "подбросит дров" в жаровню солнца и поднимет столбики термометров до +33 почти по всей Украине. Лишь в нескольких регионах будет немного "прохладнее" – до +30 градусов.

Об этом сообщил сайт Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков, по всей стране ожидается сухая погода без осадков, лишь местами палящее солнце время от времени будут прикрывать облака.

Жарче всего будет в Закарпатской, Киевской, Харьковской, Запорожской области и на Луганщине. Здесь дневная температура составит +31...+ 33, а ночью ожидается +18...+ 20 градусов.

На западе Украины температура будет колебаться в пределах +29...+ 31 градусов. Только на Буковине днем жара немного спадет до +28. Синоптики прогнозируют переменную облачность и южно-восточный ветер 5-10 м/с.

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В центральных и северных областях ожидается похожая ситуация, здесь температура воздуха будет достигать до +30 ... + 32.

В то же время в южных регионах будет держаться такая же погода, как и накануне. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидают от +29 до +31 градусов, а в оккупированном Крыму столбики термометров будут показывать +28 ... + 30 градусов.

В Киеве 9 июля также будет стоять сухая и жаркая погода. Палящее солнце днем разогреет воздух до +33 градусов. Температура ночью +18 ... + 20 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 м / с.

Похожий прогноз на 9 июля дала и украинский синоптик Наталья Диденко. Она также обратила внимание, что в Киеве ожидается сухая погода с высокой температурой воздуха. Жара в столице, по ее словам, будет продолжаться.

По прогнозу Натальи Диденко в Украине в пятницу дождей не будет, однако жара усиливается.

"9-го июля в течение дня столбики термометров в большинстве областей Украины будут подниматься до + 29 + 33 градусов. Дальше - выше", – говорит синоптик.

Диденко объяснила, что все это – последствия антициклона, который достиг Украины.

"В ближайшие дни, и на следующей неделе также будет жарко, особенно в восточной части Украины, до +30...+ 35 градусов", – предупредила синоптик.

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