В Украину придут плюсовая температура и мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды на среду

В среду, 27 января, погода в Украине будет относительно теплой – в большинстве регионов ожидается плюсовая температура днем и осадки.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. Снег пройдет в Винницкой, Черниговской, Сумской и Киевской областях, а на юге и востоке – дождь или дождь со снегом.

По прогнозам синоптиков, на западе будет сухо. Днем термометр покажет от -1 (в Волынской области от -2) до +1 градуса, ночью ожидается мороз до -3.

Самая теплая температура прогнозируется на юге и востоке – от +4 до +8 (в Крыму до +10) градусов.

В Одесской и Николаевской областях, а также в центральных и северных регионах будет прохладнее – от -1 до +1 градуса днем.

Кроме того, синоптики предупредили, что 27 января в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях может насыпать 10-20 см снега. На дорогах прогнозируют гололедицу, в южной части Украины – порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности).

В Киеве и области ожидается снежная погода. Температура продержится на уровне -1...+1 градуса.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев, что 27 января страну накроет циклон с дождями и снегом.

Как сообщал OBOZREVATEL: