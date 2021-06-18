В Украину идет жара до +33, но дожди не прекратятся: прогноз синоптиков

Погода в Украине на выходных, 19-20 июня, порадует теплом и одновременно в некоторые регионы принесет грозовые ливни со шквалами и градом. Больше всего осадков ожидают на западе.

А вот после летнего солнцестояния 21 июня, когда дни уже будут становиться короче, синоптики обещают украинцам настоящую жару за +33. Таким прогнозом поделилась Наталья Диденко в Telegram-канале и специалисты Укргидрометцентра.

По словам народного синоптика, тепло, даже до жары, будет в Украине в субботу, 19 июня, когда в течение дня столбики термометров поднимутся до +25... +30. А немного свежее будет на юго-западе – от Одесской, через Черновицкую и до областей вокруг Карпат– на уровне + 20... + 25.

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Осадки в этот день прогнозируют на западе, а к вечеру и на восточном направлении. Они будут сопровождаться грозами, шквалами и градом. И только на востоке, в Сумской области дожди маловероятны.

На Троицу, 20 июня, жара в большинстве областей усилится – до +26... +31 градуса. На Буковине, Винниччине, Прикарпатье и Львовщине, частично на Одесщине будет +20... +25.

Дожди в этот день будут в западных, южных и местам центральных регионах страны, а на севере и востоке – без существенных осадков.

Значительные ливни синоптики прогнозируют 19 июня в Карпатах, а на Троицу в высокогорье еще и опустится температура воздуха – до +13... +18.

В Киеве грозовые дожди вероятны во второй половине дня субботы, возможно, с градом. А 20 июня в столице будет солнечно и сухо, температура на уровне +26... +29 днем в выходные, восточный ветер будет порывистым.

19 июня дожди в Винницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской, Николаевской областях. На остальной территории – переменная облачность и без осадков. Температура:

на западе ночью +13... +17, днем +25... +30;

на севере ночью +15... +17, днем +27... +29;

в центре ночью +14... +17, днем +26... +29;

на юге ночью +14... +18, днем +25... +28;

на востоке ночью +14... +16, днем +26... +30.

20 июня дожди прогнозируют в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Николаевской областях. В других регионах – сухо. температура:

на севере ночью +15... +17, днем +27... +29;

на востоке ночью +14... +17, днем +28... +30;

в центре ночью +14... +18, днем +27... +29;

на западе ночью +14... +16, днем +25... +30;

на юге ночью +14... +18, днем +25... +28.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые регионы Украины периодически продолжает заливать дождями. Так, накануне в Днепре ливень подтопил улицы, на кадры попало то, как автомобили буквально плавали городом.