Погода 14 июля принесет в Украину жару без дождей: синоптики предупредили об опасности

В среду, 14 июля в Украине дальше будет царить беспросветная жара. Дождей в этот день не прогнозируют ни в одном регионе страны.

Об этом сообщил сайт Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков 14 июля лето продолжит испытывать выносливость украинцев высокими температурами воздуха.

В большинстве областей столбики термометров днем покажут +31 ... + 35 градусов. Ночью также не следует ожидать большой прохлады, температура в это время суток составит +20 ... + 22, местами +18 ... + 20.

При этом ожидается почти "полный штиль" – ветер преимущественно южный 3-8 м / с.

Жаркое будет в Харьковской области. Здесь синоптики прогнозируют днем +33 ... + 35. Ночные 18 ... + 20 на фоне дневной раскаленной жаровни выглядеть спасением.

В Киеве 14 июля будет жарко, синоптики прогнозируют в столице днем +31 ... + 33 градуса. Ночью ожидается +20 ... + 22. Надеяться сколько-нибудь минимальных осадков жителям столицы не стоит.

Подобный прогноз дал и украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, такая "диктатура жары" продлится в Украине еще как минимум до конца недели.

"Температура воздуха сейчас лучше звучит и выглядит ночная: + 17 ° C ... + 24 ° C. В течение дня в большинстве областей Украины ожидается + 29 ° C ... + 35 ° C ", – говорит синоптик.

В Киеве, по прогнозам Диденко 14 июля стоять сухая жаркая погода.

И в такой горячей сковороде столичные жители будут шкваритися еще минимум неделю.

В то же время синоптики предупредили о пожарной опасности в части Украины. По информации Укргидрометцентра, 14 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности – II уровень, оранжевый.

