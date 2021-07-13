Погода 14 июля принесет в Украину жару без дождей: синоптики предупредили об опасности
В среду, 14 июля в Украине дальше будет царить беспросветная жара. Дождей в этот день не прогнозируют ни в одном регионе страны.
Об этом сообщил сайт Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков 14 июля лето продолжит испытывать выносливость украинцев высокими температурами воздуха.
В большинстве областей столбики термометров днем покажут +31 ... + 35 градусов. Ночью также не следует ожидать большой прохлады, температура в это время суток составит +20 ... + 22, местами +18 ... + 20.
При этом ожидается почти "полный штиль" – ветер преимущественно южный 3-8 м / с.
Жаркое будет в Харьковской области. Здесь синоптики прогнозируют днем +33 ... + 35. Ночные 18 ... + 20 на фоне дневной раскаленной жаровни выглядеть спасением.
В Киеве 14 июля будет жарко, синоптики прогнозируют в столице днем +31 ... + 33 градуса. Ночью ожидается +20 ... + 22. Надеяться сколько-нибудь минимальных осадков жителям столицы не стоит.
Подобный прогноз дал и украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, такая "диктатура жары" продлится в Украине еще как минимум до конца недели.
"Температура воздуха сейчас лучше звучит и выглядит ночная: + 17 ° C ... + 24 ° C. В течение дня в большинстве областей Украины ожидается + 29 ° C ... + 35 ° C ", – говорит синоптик.
В Киеве, по прогнозам Диденко 14 июля стоять сухая жаркая погода.
И в такой горячей сковороде столичные жители будут шкваритися еще минимум неделю.
В то же время синоптики предупредили о пожарной опасности в части Украины. По информации Укргидрометцентра, 14 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности – II уровень, оранжевый.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL :
Лето-2021 в Украине не отличится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру около 40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
В то же время народный синоптик Николай Кульбида заявил, что это лето может быть очень жарким. По его прогнозам, годовая температура будет превышать статистическую норму и может достигать 40 градусов.