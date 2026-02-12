Всі наші тези про МОК, який дискваліфікував гідність з Олімпіади, правдиві. Але є ще одна.

Які вони безмежно тупі.

Бо якщо вони хотіли не привертати увагу до українського протесту, до шолому памʼяті. Бо якщо вони хотіли зробити приємно своїм російським спонсорам. То вони пролетіли. Бо зробили все, щоб ця історія не пройшла непоміченою. Самі зробили. Збільшивши увагу на кілька порядків. І тепер це на шпальтах всіх провідних змі. І тепер виступ інших українських спортсменів буде привертати в рази більшу увагу. Як власне і ті меседжи, з якими вони будуть виходити.

В результаті за російські гроші Україна в котре привернула увагу до злочинів росіян. І вже може ставити цю олімпіаду собі в досягнення. Без привʼязки до кількості медалей.

І цього б не було без особистого героїзму Гераскевіча. Який поставив на кон свій виступ на Олімпіаді.

Але навіть його почуття гідності було б недостатньо, якби не тупість і жадібність бюрократів олімпійського комітету. Отакі у росіян завжди союзники. Бо росіяни купують їх за гроші. І мають лише тих, хто готовий продатися.