Видео дня
Блог | Чемпионов – тысячи. А настоящих олимпийских героев, как Владислав Гераскевич, которых будут помнить и через поколения, – единицы!
Ні Олімпіада в Берліні 1936 р., використана нацистами для пропаганди свого режиму, ні Олімпіада в Сочі 2014 р., використана з тією ж метою кремлівською диктатурою, не послужили уроком для так званої олімпійської номенклатури: не можна аморальність та злочини прикривати гаслами аполітичності та нейтральності.
А Владислав Гераскевич в історії Олімпійського руху на мою думку посів героїчне місце поряд з моральним героєм Олімпіади 1936 р. Джессі Оуенсом.
Чемпіонів із золотими медалями - вже тисячі. А от справжніх олімпійських героїв, яких памʼятатимуть і через покоління - одиниці. Владислав - один з них!
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...