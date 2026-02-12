УкраїнськаУКР
русскийРУС
Евстратий (Зоря)
Евстратий (Зоря)
Спикер Киевской Митрополии Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский

Блог | Чемпионов – тысячи. А настоящих олимпийских героев, как Владислав Гераскевич, которых будут помнить и через поколения, – единицы!

Чемпионов – тысячи. А настоящих олимпийских героев, как Владислав Гераскевич, которых будут помнить и через поколения, – единицы!

Ні Олімпіада в Берліні 1936 р., використана нацистами для пропаганди свого режиму, ні Олімпіада в Сочі 2014 р., використана з тією ж метою кремлівською диктатурою, не послужили уроком для так званої олімпійської номенклатури: не можна аморальність та злочини прикривати гаслами аполітичності та нейтральності.

Видео дня

А Владислав Гераскевич в історії Олімпійського руху на мою думку посів героїчне місце поряд з моральним героєм Олімпіади 1936 р. Джессі Оуенсом.

Чемпіонів із золотими медалями - вже тисячі. А от справжніх олімпійських героїв, яких памʼятатимуть і через покоління - одиниці. Владислав - один з них!

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...