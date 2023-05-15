Погиб в бою под Бахмутом: воин из Прикарпатья отдал жизнь за Украину

В результате боевых действий 11 мая 2023 года погиб военнослужащий Ярослав Тимонин из Прикарпатья. Он был мобилизован в армию в сентябре 2022 года и служил в гранатометном отделении взвода огневой поддержки горно-штурмовой роты одной из воинских частей ВСУ.

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Об этом сообщают на Facebook-странице Калушского городского совета. Украинский защитник погиб под Бахмутом.

Согласно сообщению, 30-летний житель Калуша Ярослав Тимонин был призван в армию в сентябре 2022 года и служил в гранатометном отделении взвода огневой поддержки горно-штурмовой роты одной из частей ВСУ.

Ярослав Тимонин погиб на Бахмутском направлении в результате минометного обстрела войсками РФ.

"Значительную часть со всего времени службы Ярослав вместе с собратьями провел в самых горячих точках войны с оккупантом. К величайшему сожалению, 11 мая на Бахмутском направлении наш Герой погиб. Это произошло во время ведения боя с враждебными военными формированиями. Минометный обстрел оккупанта стал роковым для Ярослава Тимонина. Наш Защитник с честью исполнил обязанность по защите своего государства и до последнего дыхания остался верен присяге, украинскому народу и государству. И сегодня наша вся община в невыразимой скорби низко склоняет головы, чествуя павшего Героя. Выражаем соболезнование семье Ярослава Тимонина в этой непоправимой утрате…", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, что в бою с оккупантами в Майорске пал защитник со Львовщины Иван Меола. 26-летний воин погиб 11 мая в результате поражения осколками и действия взрывной волны во время боя в Донецкой области.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб закарпатец Иван Гутай. Он призвал сражаться до победы любой ценой.

А под Бахмутом погиб известный гребец, служивший в разведке. Мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый покинул спорт, взяв в руки оружие и отправился на фронт, чтобы самому защищать свою семью и страну от российских оккупантов.