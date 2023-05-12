Призывал сражаться до победы любой ценой: в боях за Украину погиб закарпатец Иван Гутай

Украина в российской войне потеряла еще одного своего героя. В боях за свободу и независимость нашего государства погиб житель Закарпатья Иван "Баракуда" Гутай.

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Трагическую весть сообщил на своей странице в Facebook его товарищ, ветеран АТО Иван Белецкий. Героя не стало 11 мая (чтобы посмотреть видео, докскролльте до конца страницы).

"Трудная потеря. Вчера от рук захватчиков погиб всегда веселый, человечный, храбрый и честный ужгородец Иван Гутай, 1990 г.р.", – написал Белецкий.

"Баракуда" служил в 68-м отдельном батальоне территориальной обороны Закарпатья. Он призывал сражаться до победе Украины над государством-террористом любой ценой.

"Нам очень тебя и твоего позитива не хватит. Ты всегда стоял за своих людей и мотивировал качественно делать свою работу, постоянно учась и ставя честность и справедливость за основные ценности в отношениях среди собратьев. За честь было служить вместе", – написал друг бойца, военный 68 батальона Павел Величко.

Он подчеркнул, что коварный враг будет побежден, как "Баракуда" того и хотел.

"Братчик Баракуда! Герои не умирают! Ты навеки с нами в строю! Навеки в сердце! Вечная память, друг брат!", – написал еще один друг павшего военного Михаил Шатура.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте погиб военный медик Роман Бабич. Герой был родом из села Чуньков Черновицкой области.

Также в Бахмуте погиб отец троих детей, который, не колеблясь, встал на защиту Украины. 36-летний Вадим Закалист был родом из Харьковской области.