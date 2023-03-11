Подросток сам попросил, чтобы его эвакуировали: полицейские вывезли из Часового Яра 17-летнего Никиту. Видео

Украинские полицейские вывезли из Часового Яра – города, расположенного в Бахмутском районе Донецкой области, где идут тяжелые бои Вооруженных сил нашей страны с российскими оккупантами, 17-летнего Никиту. Мальчик сам попросил о помощи, чтобы выбраться из настоящего ада.

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Об этом сообщает Полиция Донецкой области в Facebook. Никита жил с отцом и бабушкой. Они уезжать отказались. Но при этом были не против, чтобы ребенок покинул родной дом, который находится в зоне бесконечных обстрелов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Новая жизнь для 17-летнего Никиты. В Часовом Яру родители разрешили полицейским спасти ребенка. Парень сам попросил "Белых Ангелов" об эвакуации. Он жил с папой и бабушкой, которые не желали эвакуироваться, но были не прочь отправить ребенка подальше от опасности", – сказано в сообщении.

"Что здесь делать? С каждым днем прилетает все ближе", – говорит Никита.

Мальчик окончил школу, но не имел возможности продолжить обучение. Вскоре ему исполнится 18 и он хочет начать самостоятельную жизнь в более безопасном регионе Украины.

Полицейские вывезли парня в "шелтер", а чтобы он всегда был на связи, подарили смартфон, так как гаджет мальчика давно сломался и починить его не было возможности.

"В дальнейшем служба по делам детей Часовоярской ВА организовала для Никиты социальное сопровождение и доставила несовершеннолетнего в Днепр. Парню помогают с документами для продолжения образования и решения бытовых вопросов", – добавили полициейские.

Также они отметили, что эвакуация из Часового Яра продолжается. Желающих уехать из-под российских бомб очень много. Люди не выдерживают ежедневных обстрелов.

"Только вчера было около 20 прилетов. Маму и меня чуть не убило. Над головой полетело 5 осколков, один маме черкнул по виску", – рассказала местная жительница.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине был одобрен механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Соответствующее решение во вторник, 7 марта, принял Кабинет министров.

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